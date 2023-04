Guillaume Ledent et son nouvel album «Fancy Fair» au Centre culturel de Mouscron ce jeudi 20 avril

Le Tournaisien d’origine a décidé de s’improviser multi-instrumentaliste sur ces titres et n’accueille qu’un seul musicien pour l’accompagner. Les chansons ont été écrites, majoritairement, durant le confinement.

Ce jeudi 20 avril, à 20h, c’est un show haut en couleur que propose Guillaume Ledent. Le titre de l’album « Fancy Fair » évoque la fantaisie et cette expression belge qui signifie « œuvre de charité ». Si l’auteur-compositeur agrémente toujours ses chansons avec quelques notes d’autodérision, c’est un nouvel album qui s’ancre dans ses racines polonaises.

En collaboration avec « Les Tournées Art et Vie » ainsi que la Province de Hainaut, l’artiste se produira au centre Marius Staquet, dans la bonne humeur. Les tarifs varient entre 12 et 15 euros. Plus d’informations sur le site du CCM.