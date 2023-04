Plus aucun souci de réseau quand vous travaillez à la maison Imaginez le télétravail sans demander si le fichier a bien été envoyé, si on vous voit et si on vous entend bien, et sans la moindre latence ni coupure. C’est désormais possible grâce à la proposition d’un opérateur.

Par Orange

« Attends, je ne t’entends pas… tu me vois ? Une seconde, je vais dans l’autre pièce et je me rapproche de la box ». Combien de fois a-t-on entendu ou prononcé ces phrases-ci depuis que le télétravail et le mode hybride ont explosé ces dernières années ? Et combien de fois a-t-on demandé gentiment à notre partenaire ou des enfants de couper le streaming ou la console pour libérer la connexion ?

Une connexion réseau toujours disponible

Quel est donc le souci dans ces cas-là ? Le réseau internet peut connaitre quelques turbulences, que ce soit chez vous ou sur le réseau même. Nous avons aussi tous déjà reçu des avis expliquant qu’à cause de travaux de réparation ou d’aménagement, vous n’aurez pas accès pendant quelques heures de la journée. Evidemment, cela tombera toujours le jour où vous devez discuter d’une présentation importante ou avoir une visio-conférence ô combien primordiale. Parfois, c’est un souci d’espace. Vous avez sans doute remarqué que vous disposez parfois d’une meilleure connexion internet et d'une meilleure vitesse de téléchargement dans le salon plutôt que dans la pièce où vous avez aménagé votre bureau. Et votre ado aurait même plutôt envie de squatter le salon pour brancher sa console et jouer à des jeux en ligne. Comment faire en sorte de pouvoir disposer d’une connexion 100% fiable à tout moment ?

Une offre innovante pour 100% de confort

Voilà pourquoi Orange a récemment sorti son offre « My Comfort Service ». Une proposition, même une promesse, d’avoir une connexion ultra rapide, comme l’a d’ailleurs démontré une étude d’Ookla. La plus fiable aussi, peu importe le nombre d’appareils connectés en même temps sur votre Wi-Fi. Mais comment tout cela peut-il être possible ? A côté de la connexion internet disons « classique », vous avez également une « Airbox 4G » qui viendra en support en cas de coupure d’internet, inopinée ou non. Vous pouvez ainsi continuer à travailler en toute tranquillité ! De plus, vous disposez également de « WiFi Comfort », des Wifi boosters qui communiquent entre eux pour vous proposer un réseau WiFi fiable et rapide, peu importe la pièce où vous vous trouvez. Et last but not least, l’opérateur propose aussi un service premium avec une analyse de vos besoins, l’installation de votre équipement et un niveau VIP en cas en déménagement ou de réparation. Et vous l’aurez compris, en cas de déménagement, c’est votre Airbox 4G qui prendra le relais !

Découvrez comment Orange vous accompagne dans votre quotidien