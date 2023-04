Les magasins Delhaize ont rouvert leurs portes à certains endroits de Wallonie picarde mais les tensions ne sont pas près de s’apaiser

Les tensions des derniers temps autour des magasins Delhaize ne sont pas près de s’apaiser. Pourtant, certains magasins ont été forcés de rouvrir leur porte ce vendredi. Cela est dû à la pression inhérente des dirigeants et des huissiers. Mais cette réouverture des établissements, notamment ceux de Tournai et Ath, pourrait être interrompue dans les prochaines heures voire ce week-end. Les trois autres supermarchés non-franchisés, situés à Mouscron, Lessines et Enghien, ont, eux, gardé porte clause.

À Tournai, le personnel n’entend pas stopper sa démarche de mobilisation malgré la réouverture provisoire. Le magasin est accessible aux clients mais les rayons ne sont pas remplis comme à l’accoutumée. Les travailleurs grévistes occupent toujours les lieux, tout en sensibilisant les clients sur leurs difficultés dans le contexte actuel. Le message est clair : inciter au maximum les potentiels clients à faire demi-tour et ne pas choisir l’enseigne Delhaize pour y effectuer leurs courses.