L'école communale de Luingne parmi les lauréats de la 8ème session du Parlement des enfants

Cette année, le thème choisi était « Jeunes citoyens du monde », un sujet d'actualité qui a permis aux élèves de réfléchir à leur rôle en tant que citoyens actifs et responsables. L'école de Luingne, parrainée par Fatima Ahallouch, a ainsi élaboré et déposé une proposition de décret qui a été retenue parmi les meilleures.

La 8ème session du Parlement des enfants s'est clôturée avec succès, et l'école communale de Luingne figure parmi les six établissements lauréats de cette édition 2023. Malgré un programme académique dense, les élèves et les enseignants ont fait preuve d'un investissement remarquable tout au long de l'année scolaire.

L'école de Luingne et les autres lauréats sont un exemple inspirant pour tous les jeunes citoyens du monde. Leur travail et leur engagement au sein du Parlement des enfants sont un témoignage de leur volonté de contribuer activement à la construction d'un avenir meilleur pour tous. « Je crois profondément à ces projets qui permettent de mieux comprendre notre système politique et de stimuler la citoyenneté chez les jeunes. J’adorais cela lorsque j’étais enseignante et je suis convaincue que l’empreinte laissée par des projets concrets reste bien plus longtemps qu’un exercice sur une feuille, en dernière heure d’une journée de cours qui n’a pas été bien passionnante », souligne Fatima Ahallouch.