Les 24h du Relais pour la Vie sont de retour à Dour

Après le succès de l’année dernière, le comité du Relais pour la Vie a décidé d’organiser pour la deuxième fois son événement caritatif. Il aura lieu du 22 au 23 avril au complexe de Dour sports. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l’action, il s’agit de réaliser le plus de kilomètres possible sur une durée de 24h. Pas de panique cependant, vous n’allez pas concourir seul durant cette journée, vous participerez en équipe. Si vous n’avez pas d’équipe, vous pouvez en rejoindre une déjà existante ou en créer une nouvelle.

Courir ou marcher

De plus, nul besoin de courir, vous pouvez simplement marcher. L’événement rend hommage aux battants, qui ont ou ont contracté par le passé le cancer. Ceux-ci organisent d’ailleurs des activités toute l’année comme des ateliers, des promenades… pour récolter de l’argent. Les bénéfices sont ensuite reversés à la fondation contre le cancer qui finance la recherche scientifique pour vaincre la maladie mais aussi des projets visant au bien-être des patients et de leurs proches. Au programme, du sport mais également du rire et de la musique puisque plusieurs groupes belges seront présents. Eux aussi se relaieront pour divertir et animer tout au long de l’évènement.