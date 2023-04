Soirées, mariages et séminaires au casino de Namur: «Nous voulons être comme un paquebot, c’est-à-dire proposer tous les services à bord»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le casino de Namur a été rénové et transformé en un complexe moderne dédié aux loisirs et au divertissement. Les visiteurs peuvent se détendre dans le centre de bien-être, profiter du restaurant, assister à un spectacle ou un concert et puis passer la nuit dans l’hôtel quatre étoiles. L’investissement pour ce beau projet est de plus de 23 millions d’€.