«Ça me dérange parce que je vais encore passer pour la mauvaise»: cette scène que Caroline aurait aimé voir diffusée dans «Mariés au premier regard»

Ce dimanche soir, RTL tvi diffusait un nouvel épisode de « Mariés au premier regard ». On a suivi le voyage de noces de Pierre et Caroline. On a notamment pu les voir s’essayer à la plongée. Activité à laquelle Caroline n’a pas participé. « Ce matin, ce sont les fonds marins que le jeune couple va explorer, mais chacun de son côté, Caroline ne préférant pas essayer la plongée sous-marine », explique la voix off.

Caroline a révélé à Ciné-Télé-Revue qu’elle aurait apprécié que la vraie explication soit donnée : « Ça me dérange assez bien parce que je passe encore pour la mauvaise qui ne veut pas s’ouvrir à Pierre. Encore une fois, ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Je suis épileptique, donc je ne peux pas faire de plongée, sinon je l’aurais fait avec grand plaisir. On a été pris un peu de court, donc on m’a proposé de faire du snorkeling. J’ai dit oui, je n’allais pas rester sans rien faire », nous confie Caroline. « C’est un petit peu comme la scène du livre où j’avais juste demandé à faire une grasse matinée, je n’ai pas du tout pris du temps pour lire un livre comme c’est dit. »