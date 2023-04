L’une des coaches de «Mariés au premier regard» nous répond sans langue de bois : «L’émission est ouverte à tous les LGBT+, les non-binaires, les transgenres. Nous, on est prêts»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

S’unir devant des caméras de télévision, sans même avoir rencontré la personne, est un concept pour le moins radical. On donne son intimité en pâture à la Wallonie entière avec le risque de devenir la tête de turc des réseaux sociaux. Car, une tête de turc, il en faut une par saison. Si l’émission vient du Danemark où la sexualité est différemment vécue, où rien n’est tabou ou presque, il en va autrement chez nous.

Ce genre d’émission, des gens qui s’unissent devant une caméra, ça dit beaucoup d’une société, non ?

Ça dit beaucoup de la société mais aussi de l’importance que revêt l’amour à notre époque. L’amour reste une valeur essentielle dans nos sociétés européennes. Ce n’est pas comme dans la société américaine où il y a plus de célibataires qu’en Europe avec ce côté ‘Sex and the city’ qu’on voit dans les séries télés. En Europe, c’est encore mal perçu d’être célibataire. Il y a encore énormément de valeurs autour de l’amour, de l’engagement, du mariage. Tout ça explique le concept de ‘Mariés au premier regard’ qui nous vient du Danemark mais avec l’appropriation culturelle de chaque pays, par la suite. Tout ça permet aux participants, au public aussi, de rêver d’amour qui donne du sens à leur vie.