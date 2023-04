Un spectacle d’impro à Mons : 12 danseurs se produiront devant le public pour une compétition inédite ce samedi

Des challenges tirés au sort sur un DJ set live, voilà ce qui attend les danseurs-performeurs. Laissez-vous porter par les 1001 facettes des différents styles de danse représentés et votez pour votre duo favori !

Le « Double Impro » est un événement de danse tout style, 100 % improvisation, à mi chemin entre un spectacle et une battle (compétition). Après avoir gagné leur place en qualification, 12 danseurs se produiront devant le public pour deux heures de spectacle surprenant et complètement inédit !

Un concept original de la compagnie Double Impro, mis en scène par Elora Pasin, présenté par Alice De Pauw et K.O Beats. Animé par DJ Pixart et DJ Goss’One. En collaboration avec Mars, Mons Art de la Scène depuis 2017 !

Cet événement, tout public, vise à mettre en avant les connexions entre les danseurs et les différents styles de danse. En invités ette année, grâce au BIJ, des jeunes danseurs venus de France, de Grèce et d’Allemagne, permettant un échange encore plus intéressant.