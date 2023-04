«Le côté sanguin de Pierre m’empêche d’être dans une optique amoureuse»: Caroline revient sur la scène au restaurant dans «Mariés au premier regard»

Je regarde toutes les saisons, en France et en Belgique. La saison dernière, un candidat a dit que c’était un peu comme les applications de rencontre sauf qu’ici on ne sait pas à quoi l’élu ressemble, mais on sait qu’il nous correspond. Ça m’a fait un déclic dans la tête, ça faisait longtemps que je suis célibataire et j’ai essayé beaucoup de choses… sans que ça fonctionne. Donc, je me suis dit que j’allais tenter.

Je n’ai pas vraiment de critères physiques. C’est plus dans l’élégance, la façon de se tenir, dans ce qu’il dégage. Côté personnalité, je prête attention à la bienveillance, l’écoute, l’empathie. Un homme qui a une force sereine et tranquille, qui sait prendre les choses en main quand ça ne va pas, sur qui on peut compter, qui aime parler de tout et qui est curieux de découvrir plein de choses. Avec mon expérience, j’ai pu affiner ma liste. (Rires.)

Pierre répondait-il à ces points ?

Il aime parler, il aime échanger. C’est quelqu’un de dynamique, attentionné. On a pas mal de visions partagées de la vie, comme la volonté d’avoir des enfants. Ce qui pourrait bloquer, c’est son côté trop extraverti. Ça me fait un peu peur. Je remarque un certain manque d’écoute par rapport à moi. Je me demande s’il a vraiment envie de me découvrir. Puis je sais que c’est quelqu’un qui aime sortir, et ça me fait peur, parce que c’est une des raisons de ma dernière rupture, je n’aurais pas envie de retomber là-dedans. C’est aussi quelqu’un d’un peu sanguin, qui part vite au quart de tour, ça me fait particulièrement peur. C’est peut-être ça qui m’empêche d’être sereine et confiante à 100 %, dans une optique amoureuse.

Lire aussi «Ça me dérange parce que je vais encore passer pour la mauvaise»: cette scène que Caroline aurait aimé voir diffusée dans «Mariés au premier regard»

Justement, on a vu cette scène au restaurant où Pierre s’énerve suite à la lenteur du service. Sa réaction vous a fait peur pour la suite ?

Peur non… mais je me suis dit que ce n’est pas le genre de personne qui me convient, quelqu’un qui s’énerve comme ça, qui ne sait pas prendre de recul. Je ne sais pas si c’est un manque de maturité, mais je me dis que si ça arrive souvent, je ne pourrais pas.

On voit que vous avez besoin d’être parfois seule, avec un livre notamment, pendant que Pierre est à la salle de sport. C’était primordial pour vous d’avoir vos moments ?

Pas du tout en fait. Je ne sais pas pourquoi ça a été montré comme ça. Je suis quelqu’un qui a besoin de beaucoup d’heures de sommeil, j’étais fatiguée, et j’avais demandé si je pouvais avoir une grasse matinée. On m’a dit que je pouvais prendre le temps de dormir, puis les caméras sont arrivées vers 9h30, je venais de me lever et on m’a demandé de faire quelque chose, donc j’ai lu. (Rires.) C’était vraiment pour me reposer parce que j’étais très fatiguée.

Comment vivez-vous la diffusion des épisodes ?

Au début, j’étais assez affectée. Pas par ce qu’on disait de moi ou de Pierre, parce qu’au début il n’y avait pas grand-chose à mon sujet. J’ai plutôt été affectée par cette négativité déversée sur les réseaux sociaux gratuitement. Je me suis dit que j’allais arrêter de regarder les commentaires, mais ce n’est pas toujours évident. Au début, je prenais mal les critiques, puis je me suis rappelé que ces personnes ne me connaissent pas et me jugent sur quelques images sorties de leur contexte, qui ne me représentent pas forcément.