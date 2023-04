La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai vu la détresse des Delhaiziens à Charleroi»

Je suis arrivée au Delhaize de Marcinelle à 7h50. Eric, Mado, Karine et Pascal étaient déjà là et avaient positionné les caddies pour bloquer l’entrée. Ces quatre-là, ce sont des vrais Delhaiziens. Karine travaille pour le groupe depuis 43 ans. Comme ses camarades de piquet, je l’ai trouvée fatiguée. « L’huissier est déjà venu hier et avant-hier ».

J’installe deux tabourets et des caméras sur le parking. Pascal, délégué Setca, accepte de rester mais il prend des risques. En un coup, le reste du quatuor s’écarte et rejoint le McDonald’s juste en face. « On ne peut plus rester sur le parking du Delhaize sinon l’huissier nous imposera l’astreinte de 1000 euros par jour. On n’a pas d’autres choix que de partir ». Je demande à Pascal s’il souhaite qu’on interrompe l’interview. « Non ».