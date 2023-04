«Michel Drucker est mort»: cette folle rumeur qui inquiète les fans de l’animateur de France 2

Non, Michel Drucker n’est pas mort. Sans même avoir fait appel à l’intelligence artificielle ou à un logiciel de montage, un TikTokeur a réussi à répandre une fausse information, avec un simple texte et une photo de l’animateur de « Vivement dimanche ».

La vidéo a été vue plus de 1,6 million de fois, et certains y ont cru… malgré le hashtag « fausse rumeur » indiqué en légende de la publication. Une question se pose maintenant : comment TikTok et ses algorithmes ont-ils pu permettre à une fausse information de devenir virale ?