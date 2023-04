Soixante ans de mariage à Wihéries : Camille et Carl se sont rencontrés lors du bal du 1er mai et ne se sont plus quittés

C’est au bal du 1er mai à Montignies-sur-Roc que les tourtereaux se sont rencontrés et ont très vite décidé de former un couple. Ils se sont mariés à Boussu le 8 avril 1963.

De leur union sont nés Martine, Kathy et Jean-Christophe qui sont les heureux parents de Guillaume, Morgane, Tanguy, Jolan, Eva et Jarode, des petits-enfants choyés et adorés par Camille et Carl.

« Jeunes » retraités, Camille et Carl ont leurs petits loisirs, Carl étant un adepte de la marche tandis que Camille excelle dans la dentelle.