Venez faire la fête en famille avec une foule d’activités gratuites ce dimanche à Eugies

Balade nature, promenade équestre, initiation aux techniques du cirque, marché d’art et d’artisanat, mini-ferme dès 13h, jongleurs, grimages, sculptures de ballons…

Dès 10h, venez profiter en famille d’une foule d’activités culturelles et ludiques entièrement gratuites !

– Concert à 11h du duo « Ici Baba » composé de Catherine De Biasio et Samir Barris.

Un spectacle tout terrain : explorations des nombreux instruments sur scène, joutes verbales entre Catherine et Samir, humour fantasque, poésie, chansons-jeux participatifs, joie partagée avec le public d’enfants, complicité avec le public d’adultes.

On retrouve tous ces éléments dans « Les Yeux ouverts », nouveau disque/concert autour de nouvelles chansons. Il est destiné aux 4-10 ans. Catherine et Samir y évoquent les émotions et les sensations.

Ils réapprennent à « respirer » et surtout, ils continuent à s’émerveiller de la nature et du vaste monde, les « yeux (grand) ouverts ».

– Spectacle à 15h de Daddy Cookiz, « The Boom Bap Club ».

Le beatmaking ou comment créer son propre instrumental hip-hop.

- Animations musicales avec le groupe « Sant Jordi’s Band » de 12h à 15h et de 16h à 19h avec les « El Bandas Tico ».

En pratique

Où : Eugies, sur la place du village.

Quand : le 16 avril de 10h à 19h – Une journée à savourer en famille !

Accès gratuit aux ateliers, activités et spectacles.

Food trucks salés et sucrés, bar dès 12h.