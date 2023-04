«Vous imaginez les sept dernières années sans Kevin De Bruyne? C’est impossible!»: Pep Guardiola revient sur le remplacement du Diable rouge en Ligue des champions

Lire aussi Des tensions entre Pep Guardiola et Kevin De Bruyne? Une hypothèse peu probable, l’Espagnol a trop besoin de son maître à jouer!

« Ce n’est pas la première fois que quelque chose de tel se produit dans le monde du football, et ce ne sera pas la dernière fois », a déclaré Guardiola, qui s’était déjà justifié précédemment en évoquant un « choix tactique ». « Je comprends parfaitement qu’il soit frustré, mais en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui n’ont même pas joué : Riyad Mahrez, Kalvin Phillips, Aymeric Laporte et Sergio Gomez. Tout le monde veut jouer et faire de son mieux. Mais je comprends que Kevin veuille être sur le terrain et aider l’équipe. »