Un couple de princes pour le carnaval de Hotton cette année

Qu’on l’appelle Grand Prince, Grand Mautchî ou Grand Gédiwi, chaque carnaval de la province a son ambassadeur. Rares par contre sont les carnavals à en élire deux d’un coup. Ce sera pourtant le cas à Hotton cette année. Julie Thomas et Rudy Lefèvre formeront le premier couple de princes à se partager la couronne. « Quand les membres du comité carnaval nous ont proposé le titre, nous avons accepté à condition de pouvoir le faire tous les deux. Quand on guindaille, on le fait toujours ensemble. Hors de question d’y aller sans l’autre », sourit Julie Thomas.

Les futurs princes s’étaient plus ou moins rangés du folklore local ces dernières années. « Auparavant, nous faisions partie du groupe « Hot’on S’mar ». Mais nous avons choisi d’arrêter à la naissance de nos jumeaux il y a 8 ans. Cela ne nous a pas empêchés de continuer à faire le carnaval. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le comité nous a contactés. Parce que nous étions de toutes les guindailles. »