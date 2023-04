La mère de Tadej Pogacar se confie: «J’espère qu’il restera un enfant toute sa vie» (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au Nord-Ouest de la Slovénie, dans le petit village de Klanec, Marjeta et Mirko Pogacar vivent depuis de nombreuses années dans leur maison de campagne. Leur vie, marquée par beaucoup de simplicité, a été chamboulée lorsque leur fils Tadej a réalisé un retentissant exploit lors du chrono de la Planche des Belles Filles, au Tour de France 2020. Depuis, « Pogi » ne cesse de marquer les esprits par ses performances, toutes plus éblouissantes les unes que les autres. Vainqueur du Tour des Flandres il y a deux semaines, Tadej Pogacar a fait l’impasse sur les pavés du Nord. Il est de retour ce dimanche à l’Amstel Gold Race. L’occasion pour sa maman de raconter son enfant. Le tout, dans un français parfait, de par sa profession. « J’avais choisi l’allemand comme deuxième langue au lycée mais, par erreur, j’ai été placée dans une classe de français. J’ai de suite aimé », sourit Marjeta. « J’ai ensuite étudié le français à la faculté de lettres et, aujourd’hui, je suis professeure de français. »

Marjeta Pogacar, dans le peloton, Tadej semble imperturbable et imprévisible. Était-il déjà comme cela durant son enfance ?