Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qu’elle était douce cette soirée européenne jeudi soir, nous plongeant dans des sensations devenues lointaines où nous jouions dans la cour des grands. Je dis « nous » parce que, dans ces soirées-là, quelle que soit la couleur du maillot, moi je prends celle de la Belgique et de tous les clubs qui nous représentent. C’était beau parce qu’on y a vu du très beau foot, de très jolis buts avec les réalisations de Boniface (simplement époustouflant, lui), de Murillo, d’Ashimeru et de Cuypers.

On s’est donc senti revivre dans des stades remplis (un peu moins à Gand dans l’avant soirée) et débordant d’une chaude ambiance avec, au bout du compte, la possibilité tout à fait réaliste d’avoir trois clubs belges en demi-finales de Coupe européenne. Vous me direz que l’inverse est aussi possible mais on se pince quand même…