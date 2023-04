Une Bourse des Marcheurs à Gerpinnes les 22 et 23 avril: la saison des marches folkloriques se prépare, les soldats s’équipent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les 22 et 23 avril de 9 à 17h, la salle de Combattants à Gerpinnes se transforme en Bourse des Marcheurs.

Bon nombre de cassages de verre ont eu lieu et il est maintenant temps pour les soldats de préparer leur costume et accessoires qui caractérisent les différents rôles au sein de la société. Certains se tournent vers la location et d’autres préfèrent acheter leur tenue.

Marc Moreau est secrétaire de la Marche Royale Sainte Rolende à Gougnies, dans la société, on privilégie la location des costumes.