Nouveau à Amay: des marches exploratoires pour les aînés

Dans le cadre du projet GAL’ADA et en collaboration avec le GAL jesuishesbignon et le CCCA d’Amay, la commune convie la population âgée de 55 ans ou plus à des marches d’environ 2 kilomètres. Celles-ci passeront par des endroits qui ont un intérêt particulier pour les aînés. C’est aussi un moyen de redécouvrir les atouts de sa région.

Quatre marches sont au programme. Le 15 mai, elle partira de la salle du Tambour à Jehay. Le 22 mai, le 30 mai et le 12 juin, ce sont respectivement les villages d’Ombret, d’Ampsin du haut d’Amay qui seront visités au départ de l’administration communal.