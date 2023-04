«Ce virus, c’est comme le Covid pour les animaux»: Glory, la jument de Frédéric, de Wanze, s’effondre en pleine balade, «elle est toujours hospitalisée, à un jour près je la perdais!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au cœur du village d’Antheit à Wanze, Frédéric Ongenaden, 50 ans, nous accueille avec un grand sourire mais le regard vitreux. Passionné par les chevaux depuis sa tendre enfance, le Wanzois vient d’être victime d’un fâcheux événement ce dimanche après-midi. « C’était un beau jour, nous explique-t-il. J’ai eu envie d’aller me promener avec mes trois chevaux, un étalon (Koda, 6 ans) et deux juments (Glory, 7 ans et Lisa, 9 ans). J’ai sorti le van, on les tous les trois chargés et on est partis sur le RAVeL de Braives. »