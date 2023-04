Un distributeur Batopin bientôt installé à Quévy-le-Petit!

Retirer de l’argent devient de plus en plus difficile. Et pour cause : les banques ferment peu à peu leurs agences ainsi que leurs précieux distributeurs d’argent liquide. Pour contrer cette problématique, Batopin propose ses services de retrait et de dépôt d’argent liquide. Peu importe la banque où vous êtes client, votre carte est compatible avec ce type de distributeur.

Lire aussi Un nouveau distributeur de billets Batopin vient d’être installé à Havré: d’autres sont prévus dans la région

Après deux ans d’attente

Après Dour, mais aussi Nimy et les Grand-Prés, c’est au tour de Quévy de se munir d’un distributeur neutre. Situé rue du 9 Novembre, ce nouveau distributeur a été installé, deux ans après la demande du collège communal. Dans un commentaire sur les réseaux sociaux, David Volant, Premier échevin, explique pourquoi cet endroit et pas un autre : « Lorsque j’ai pris contact avec Batopin il y a environ 2 ans, nous avons analysé les sites suivant leurs contraintes. Ils souhaitaient installer un distributeur et un centre de dépôts sur Givry dans un site fermé. Mais il fallait un point central. Ils avaient alors proposé un site sur Quévy-le-Petit ou Quévy-le-Grand mais à Quévy-le-Grand, le problème était l’emplacement. Voilà pourquoi Quévy-le-Petit a été choisi », explique le Premier échevin, David Volant. Le distributeur devrait être opérationnel début mai.