Des travailleurs de Delhaize bloquent à nouveau le dépôt de l’enseigne à Zellik

L’action, dont l’objectif est d’empêcher des camions de sortir du dépôt pour approvisionner les magasins, est présentée «comme spontanée» et émanant directement de travailleurs de Delhaize excédés, alors que ne cesse de s’envenimer le conflit social né de l’annonce, début mars, par la direction de son intention de mettre sous franchise ses 128 magasins intégrés en Belgique.

Le dépôt de Zellik a déjà été bloqué à plusieurs reprises dans le cadre d’actions du front commun syndical. Mais dans ce cas, l’action est qualifiée, de sources syndicales», de «spontanée» et résultant de l’initiative directe de travailleurs de magasins.

On ignore pour l’heure la durée du blocage.

Un huissier a été dépêché sur place et la police est présente afin de fluidifier la circulation aux abords du site. Le huissier n’est toutefois pas intervenu pour faire lever le blocage et l’enseigne dit «privilégier la médiation». La porte-parole de Delhaize, Karima Ghozzi, précise que le blocage n’est pas total et que quelques camions ont tout de même pu pénétrer sur le site.

Ce vendredi, 21 des 128 supermarchés intégrés du groupe Delhaize étaient encore fermés en raison du conflit social qui mine l’entreprise, a indiqué une porte-parole de l’enseigne. C’est dans la capitale que la contestation semble encore la plus intense puisque 14 supermarchés ont gardé portes closes vendredi matin. Les sept autres établissements fermés sont situés en Wallonie.