Le blocage du dépôt Delhaize de Zellik est levé

L’action, dont l’objectif était d’empêcher des camions de sortir du dépôt pour approvisionner les magasins, était présentée «comme spontanée» et émanant directement de travailleurs de Delhaize excédés, alors que ne cesse de s’envenimer le conflit social né de l’annonce, début mars, par la direction de son intention de mettre sous franchise ses 128 magasins intégrés en Belgique.

La décision a été prise après l’arrivée de quatre combis de police et d’une autopompe. Il n’y a pas eu d’affrontement.

Un huissier avait été dépêché sur place mais n’est pas intervenu pour faire lever le blocage. C’est l’arrivée en force de la police, avec quatre combis et une autopompe, qui a fait cesser l’action. Les travailleurs présents se sont alors repliés sur l’un des deux piquets et ont décidé, en assemblée générale, de quitter les lieux et de réfléchir aux prochaines actions, a indiqué la CNE à Belga.