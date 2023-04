Les Bonsvillersois sollicités par la commune pour dresser l’inventaire des nids-de-poule: un calendrier des réparations sera établi dans les prochaines semaines

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au sortir de l’hiver, les nids-de-poule colonisent les revêtements bitumeux. La faute au gel, au sel, à l’usure… Aux Bons Villers, le bourgmestre a décidé de prendre le taureau par les cornes pour soigner les routes les plus gangrenées. « La première étape consiste à établir un inventaire précis de ces dégradations. Et nous demandons à la population d’y contribuer », explique Mathieu Perin.

En d’autres termes, si vous constatez des nids-de-poule devant chez vous ou au gré de vos pérégrinations en terres bonvillersoises, photographiez-les, localisez-les (rue, nº de maison, coordonnées géographiques…) et envoyez le tout, uniquement via Fix My Street ou par mail à travaux@les bonsvillers.be.