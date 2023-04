Nos coups de cœur du week-end: dinosaures, jonquilles, festival…Nos coups de cœur du week-end

Depuis plusieurs années, l’ASBL BE.Cause organise des événements au profit d’associations caritatives. Rebelote ce samedi 15 avril de 14 heures à 2 heures du matin, avec le festival BE.Cause Rock Marathon.

Huit groupes se produiront, au profit de l´Asbl Cliniclowns Verviers et du Centre Médical Héliporté C.M.H de Bra-sur-Lienne. Il s’agit de Vancover (tribute de Véronique Sanson), ZR, Petty Songs (Tom Petty), Hey Ho Sheena (Ramones), Pure Funk, Korange (Téléphone), U Wave et Eagles Road. Par contre Guess Wath ?!! a dû annuler en dernière minute sa participation pour raison médicale.

À l’Espace Nô, rue La Nô 51 à Pepinster. Prix : 12 €.

2 A la rencontre des dinosaures à Dison

À travers l’« Exposition de dinosaures », les amis du Jurassique seront transportés à l’ère mésozoïque, l’époque au cours de laquelle vivaient les dinosaures, ce week-end à Dison.

Les visiteurs y découvriront les plus belles espèces disparues tel que des tricératops, vélociraptors, ptéranodons, brachiosaures ou encore des parasaurolophus.

Cette exposition aura lieu le samedi 15 et le dimanche 16 avril 2023 de 10 à 18 heures à l’Espace 58, 58 rue de Renoupré à Dison.

Tarif : 8 € pour les enfants âgés de 3 à 11 ans et 9 € pour les adultes. Infos : 0033/6/58.55.15.70

3 La fête des jonquilles à Rocherath

Au retour du printemps, des milliers de jonquilles colorent les vallées de Haute Ardenne de jaune. Un spectacle incomparable qui attire toujours de nombreux visiteurs.

Pour profiter au mieux de ce tableau naturel, Natagora/BNVS organise une journée de découverte ce dimanche 16 avril, la Fête de la jonquille.

« Dans la vallée de la Holzwarche, les jonquilles y poussent spontanément et par milliers ! Les promeneurs sont invités à les admirer sans toutefois les cueillir, car le site se situe en réserve naturelle, de Rocherath à Murringen », explique Francine Cremer de Natagora/BNVS.

Outre les promenades libres de 5, 7 et 12 km, la Fête des Jonquilles propose des animations pour petits et grands et de quoi se restaurer. Trois excursions guidées d’environ 2 heures ont également lieu à 10, 11 et 14 heures.

Le rendez-vous est fixé au chapiteau installé sur le lieu-dit « Enkelberge Mühle », entre les villages de Rocherath et de Mürringen (Mürringer Weg à 4761 Rocherath).

4 La nouvelle exposition à l’abbaye de Stavelot consacrée à BEB-DEUM

Du 14 avril au 5 novembre, l’Abbaye de Stavelot présente les 40 ans de carrière de BEB-DEUM, un dessinateur, graphiste, illustrateur français étonnant et détonant.

Les premières années de sa carrière sont marquées par le travail d’illustrations pour la presse, l’édition ou la publicité, ainsi que pour la bande dessinée. Dès 1998, il décide d’agrémenter son travail en évoluant vers l’outil numérique. Il s’oriente, dès lors, vers un nouvel imaginaire fait d’exotisme et de possibilités créatives et techniques infinies.

Pionnier du travail numérique, il est devenu un virtuose en la matière.

En 2010, l’artiste reçoit le Grand Prix de l’Imaginaire, le prix le plus prestigieux en France consacré aux « Littératures de l’Imaginaire ».

Les personnages de BEB-DEUM semblent tout droit sortir d’un film de science-fiction et peuvent paraître déstabilisants. Mais à y regarder de plus près, ne sont-ils pas le miroir déformant de notre monde d’aujourd’hui ?

L’Exposition est accessible du mardi au dimanche de 10 à 18 heures et les lundis pendants les congés scolaires. Visite libre de l’exposition. Prix individuel : 8 €.

5 Le 15e salon du vin à Dison

Le Tremplin à Dison accueille depuis ce vendredi soir et jusqu’à ce dimanche soir le quinzième Salon du vin et des saveurs de Dison.

Cette année, seront présents une vingtaine d’exposants venant des quatre coins de la France mais aussi de Belgique, d’Italie et de Sicile.

Samedi 15 avril de 14 à 20 heures et dimanche 16 avril de 11 à 18 heures ; dans l’espace événementiel Le Tremplin rue du Moulin nº 30 à Dison.