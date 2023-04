Elke Van den Brandt: «C’est avec les communes qu’on doit reconstruire le projet des mailles apaisées de Good Move à leur rythme à Bruxelles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tout d’abord, pour quelles raisons avez-vous décidé de nous recevoir chez vous à Ganshoren pour cette interview ?

Souvent sur les réseaux sociaux, on dit que je ne suis pas de Bruxelles. J’avoue que cela me fait un peu mal au cœur. Quand j’ai eu 18 ans, j’ai fait le choix de venir habiter à Bruxelles car je voulais vraiment y vivre. J’ai fait mes études, j’y suis restée et mes enfants y sont nés. C’est ma ville. Je suis bruxelloise et je veux rendre cette ville meilleure pour les générations futures. Je me suis donc dit : pourquoi pas inviter des gens chez moi. Comme ça, ils pourront voir que j’habite vraiment à Bruxelles.