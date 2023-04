L’auteur carolo Cédric Quinaut poursuit dans la fantasy avec un troisième romain

Après avoir écrit pour les adolescents et adultes, l'auteur carolo Cédric Quinaut se lance à présent dans une nouvelle saga pour les 8-14 ans : « Les Piliers d'Exa ». Le pitch ? Dès son arrivée dans la belle Cité de Cabeelst, le jeune Mitran part en recherche de son futur maître apothicaire, Hirion. Disposant de peu d’informations, il fera connaissance avec sa future voisine. Le hasard va les mener jusqu’à la forteresse de la Cité où la Conseillère est mal en point. Le maître de Mitran sera accusé d’avoir empoisonné la représentante de Cabeelst. S’ensuivra une aventure faite de recherches et de fuites du nouveau binôme de jeunes gens afin de sauver l’apothicaire...

« L'ouvrage n'est pas simplement un énième roman de fantasy jeunesse », signale Cédric Quinaut. « Les décors sont inspirés des plus beaux villages de l'Aveyron. Le développement de la confiance en soi, de l'expression du courage, de l'initiation et de l'amitié offriront le rythme à cette histoire. Autant d'éléments qui font de la série « Les Piliers d'Exa », une saga originale et captivante. J'ai déjà eu des contacts avec Johan Pétré, échevin de l'Enseignement à Courcelles, et j'aimerais rencontrer Julie Patte, échevine de l'Education à Charleroi, afin de proposer ce roman à la lecture aux 5e et 6e de primaire ».