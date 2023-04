Tadej Pogacar justifie sa particpation à l’Amstel Gold Race: «Mon printemps est déjà un fameux succès mais j’ai encore faim»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il est marrant, Tadej Pogacar. Il se sent presque obligé de prévenir, dans une sorte de politesse amusée, qu’il débarque sur l’Amstel Gold Race, ce dimanche, avec l’ambition de croquer la seule classique néerlandaise du calendrier. « Mon printemps est déjà un fameux succès mais j’ai encore faim », lance le Slovène qui a ratatiné la meute il y a quinze jours sur le Ronde pour s’offrir le quatrième Monument de sa jeune carrière.

Forcément, il arrive à Maastricht avec une pancarte de favori, tellement énorme qu’elle brille jusqu’en Slovénie, de la première levée ardennaise qui s’entortille dans le Limbourg au point d’embrouiller les points cardinaux. Une multitude de changements de direction et trente-trois ascensions pour une classique qui s’écrit dans l’usure de la répétition plus que dans la difficulté de ses bosses. « Je ne l’ai disputée qu’une fois et je me souviens que c’est une course longue et difficile, avec énormément d’ascensions », poursuit le double vainqueur de la Grande Boucle, qui s’y était aligné il y a quatre ans. Alors « seulement » promesse auréolée d’une victoire au Tour de l’Avenir, Tadej Pogacar avait fini par jeter l’éponge, perdu dans le dédale batave.