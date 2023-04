Une Cuisine Centrale qui produirait 25.000 repas par jour, un incubateur de projet pour la relocalisation alimentaire à Charleroi Métropole: 4 projets carolos encouragés et soutenus par la Région wallonne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aujourd'hui, la Wallonie importe 83% des fruits et légumes qu’elle consomme et 67% des céréales. Il est donc important d’agir pour produire, transformer et commercialiser plus d’aliments wallons dans nos assiettes.

Le Gouvernement de Wallonie a approuvé ce 14 avril la sélection des lauréats des trois appels à projets visant à renforcer la souveraineté alimentaire du territoire. Au total, 57 projets de relocalisation alimentaire seront soutenus, à hauteur totale de 45 millions d’euros.

Quatre projets d’envergure de Charleroi Métropole vont bénéficier d’un soutien régional.