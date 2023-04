Benito Raman reste optimiste pour la lutte aux Playoffs 2: «Avec un 6 sur 6, nous aurons 100% de chances d’y être»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

nAligné en alternance avec Islam Slimani, Benito Raman (28 ans) rivalise difficilement avec la popularité du buteur algérien dans le cœur des supporters anderlechtois. Mais le Gantois, deuxième Mauve le plus décisif de la saison avec un but ou un assist toutes les 155,6 minutes, n’en est pas moins fort apprécié par les plus fidèles sympathisants bruxellois. Qui louent autant son abnégation sur le terrain que sa chaleur humaine en coulisses. Au lendemain de la nouvelle performance européenne signée contre l’AZ Alkmaar et à quelques heures d’un déplacement crucial dans le Limbourg, l’ex-attaquant de Gand, du Standard, de Düsseldorf et de Schalke 04 respire la franchise et la confiance. Slimani relevant encore de blessure, les occasions de s’exprimer ne manqueront pas dans les prochaines semaines.

Benito Raman, indirectement, vous jouerez également un match de coupe d’Europe dimanche à Genk. L’état d’esprit de l’ensemble de l’équipe sera-t-il différent de celui affiché dimanche dernier contre Westerlo ?

Contre Westerlo, il nous manquait 5% à tous et à tous les niveaux pour créer suffisamment d’occasions et faire la différence. Dans le pressing notamment. Nous avions vécu la même chose à Gand. Mais nous restons quand même sur un 10 sur 12 en championnat avec 6 clean-sheets d’affilée toutes compétitions confondues et une place en demi-finale de coupe d’Europe qui nous tend les bras. Il ne faut pas tout voir en noir. N’oublions pas d’où nous venons et notre début de saison. C’est de là que viennent nos soucis actuels, pas d’aujourd’hui. Depuis l’arrivée de Brian Riemer, les résultats sont en net progrès et on se donne tous à fond de la première à la dernière minute.