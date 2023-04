Une plainte pénale déposée par un Belge contre Ursula von der Leyen dans l’affaire des SMS avec Pfizer

Il est reproché à l’Allemande de s’être substituée au gouvernement fédéral durant la pandémie de covid-19, en négociant un méga-contrat de vaccins par SMS avec le CEO de Pfizer, avant de supprimer ces échanges.

La plainte vise les qualifications «d’usurpation de fonctions et de titre», de «destruction de documents publics» et de «prise illégale d’intérêts et corruption».