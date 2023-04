Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Louvière poursuit sa mue en mode street art ! Entamée en 2021, elle a vu des artistes comme Isaac Cordal, Pso Man, Samuël Idmtal, Denis Meyers et d’autres embellir les murs de la ville et villages de fresques, sculptures, et autres œuvres.

Lire aussi decouvrez-la-fresque-de-pso-man-sous-le-pont-morlet-besonrieux-au-bord-du-canal

Lire aussi la-louviere-shabille-de-street-art-et-de-fresques-murales

C’est maintenant le tour de l’artiste hollandais Léon Keer, spécialiste des œuvres créant une illusion d’optique ou en trompe l’œil.