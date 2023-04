Thomas Dermine loue les qualités de la Belgique dans le domaine spatial: «Nous sommes excellents grâce à notre passé minier»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Belgique est certes un petit pays mais elle investit beaucoup dans l’Agence spatiale européenne. Et donc dans les fusées Ariane…

Pour la future Ariane 6, c’est 3,5 % de l’investissement total. Dans Ariane 5, on est à 5,3 %. Oui, c’est un petit pays sur la Terre mais c’est un grand pays dans l’espace. Un autre chiffre permet de mesurer l’intérêt de notre pays : nous avions le nombre de candidats astronautes le plus élevé derrière la France, soit 1.007 candidats belges. Les Français surfaient sur l’effet Pesquet.

On va connaître le même effet avec Raphaël Liégeois ?

Je pense que c’est un peu trop tôt pour le savoir. Mais c’est vrai que Thomas Pesquet m’a dit que sa notoriété avait explosé au moment du vol. Nous, on sait déjà que Raphaël Liégeois fait partie des cinq astronautes qui vont voler. Il va avoir deux ans de formation à Cologne et, entre 2026 et 2031, il y a cinq vols prévus.