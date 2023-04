Basket (MVP Mons-Bo): le Montois Guillaume Leroy, impuissant contre Erquelinnes

Auteur d’une saison exceptionnelle ayant mené son équipe montoise en P1, Guillaume Leroy avait décidé de terminer sa carrière sur une bonne note. « Les gars m’ont demandé de revenir pour jouer les derniers matches du championnat avec l’équipe », explique l’intéressé. « Je ne pourrai pas être présent lors du dernier, contre BSGU. Je me suis donc réentraîné après huit mois d’abstinence. Finalement, le basket est comme le vélo : il ne s’oublie jamais. »

Quelques minutes à la fois

La différence de niveau est néanmoins palpable. « J’ai été surpris par le rythme de la P1, nettement plus élevé. Les défenses sont également beaucoup plus agressives et le physique des pivots est plus impressionnant. La semaine dernière, nous avons remporté face à Courcelles le match à ne surtout pas perdre. J’ai marqué quelques points par-ci par-là. Jeudi à l’occasion de la venue d’Erquelinnes, j’ai marqué trois paniers à trois points en venant le plus souvent du banc. Je ne peux m’aligner que quelques minutes à la fois parce que physiquement, j’ai beaucoup perdu. »