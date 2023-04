Une proposition qui va certainement faire du bruit: le PS veut un congé de paternité égal à celui de maternité, 15 semaines

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis janvier, chaque papa, quel que soit son régime de travail, a droit à 20 jours de congé (4 semaines), à prendre durant les 4 mois suivant l’accouchement.

C’est déjà une belle avancée si l’on se souvient qu’au début de la législature, le père ou le coparent pouvait prétendre à un congé de 10 jours (ou 2 semaines) seulement. Mais, pour le PS, ce n’était qu’un début, « continuons le combat… »

Égalité entre parents

« Le congé de naissance doit être considéré comme une clé pour tendre vers une véritable égalité entre les parents, par un juste équilibre entre les congés accordés lors de la naissance de leur enfant, afin d’avoir un partage plus équitable des responsabilités familiales », explique la députée fédérale Sophie Thémont, qui signe ce texte avec cinq autres élus socialistes. « Si l’on veut y parvenir, il faut aller plus loin : égaliser la durée de ce congé avec le congé de maternité, 15 semaines, comme le recommande la Ligue des Familles et le rendre obligatoire pour ôter toute pression sur les travailleurs concernés. »