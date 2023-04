Destination Jupiter: au plus près du décollage de la fusée, «on ne peut s’empêcher de verser une larme, de crier et d’applaudir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce vendredi, en nous levant aux aurores, à 4h30 du matin, la météo ne laisse rien présager de bon. Comme la veille, l’expression « il pleut comme vache qui pisse » est de mise à Kourou, en Guyane française. « À mon avis, la fusée ne décollera pas non plus aujourd’hui », nous lance une employée de l’hôtel « La Marina ». Un responsable de la sécurité acquiesce. « On vous l’avait dit, elle ne partira pas ».

La veille, c’est à 9h15 et quelques secondes que nous nous attendions à vivre un moment unique. L’envol d’Ariane 5 avec, à son bord et comme unique passager, le satellite JUICE qui est chargé de nous faire découvrir, un jour, Jupiter et ses trois lunes de glace.