Le tourisme local pâtit des vacances décalées: 50% de visiteurs en moins à Plopsa Coo

Une baisse de fréquentation compensée par un facteur : Flandre et Pays-Bas gardent des dates de vacances inchangées. « On a un peu de monde avec les Flamands et les Hollandais » nous explique-t-on au parc animalier.

Un peu plus loin, à Jalhay, c’est plus criant encore. Sur les paisibles rives du lac de Warfaaz, au restaurant le Jardin des Elfes, on remarque aussi la baisse de fréquentation à un moment où l’on n’en a vraiment pas besoin.

« On a moins de monde ces 15 derniers jours » raconte-t-on au restaurant. « Les gens sont partis. On les attend en mai. On va rester optimistes ».

Spa

Quelques kilomètres plus loin, à Spa, on dresse les mêmes conclusions. La ville a, pour la première fois pour des vacances de printemps depuis longtemps, accueilli presque exclusivement des touristes belges venus de Flandre. À l’office du tourisme de la ville thermale, on constate le baisse de visiteurs. « Il est vrai que nous avons eu moins de monde que si flamands et wallons avaient été là ensemble » confesse la réceptionniste.

La directrice de l’office du Tourisme, Isabelle Grégoire, tempère. « Nous avons eu moins de Wallons c’est vrai, mais cette fréquentation est simplement reportée à leurs vacances, dans quelques jours ». Une observation qui ne l’empêche pas de douter. « Avec le beau temps qui revient, nous avons tout de même peur que certains avancent leurs vacances d’été à l’étranger.

Stavelot

C’est à Coo que les activités subissent le plus ce calendrier modifié. Les célèbres personnages de Plopsa tirent la plus grise des mines, contrairement à leur habitude. Après un hiver passé à hiberner dans leur parc, ils n’ont pas rencontré l’affluence escomptée de bambins. « On parle d’une chute de 50 % » confie Jean-Luc Bertrand, directeur du parc Plopsa Coo.