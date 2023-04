Dramatique accident: Etienne, un aviateur carolo, meurt happé par l’hélice de son avion à Valenciennes

Le drame s’est déroulé sur l’aéroport de Valenciennes jeudi après-midi, comme le révèlent nos confrères de la Voix du Nord. Étienne Verhellen, 58 ans, a trouvé la mort dans un accident. Lors de la mise en route du moteur de l’un de ses avions, il a été happé par une hélice. LeHennuyer a succombé à ses blessures dans la soirée, aux urgences de l’hôpital de Valenciennes.

«Il y a toujours un risque quand on fait de l’aviation. C’est arrivé et ça nous touche très fort», indique Laurent Deprez, organisateur du meeting aérien de Prouvy, le site de l’aéroport de Valenciennes. Et de préciser: «En dehors de l’aviation, pas grand-chose ne l’intéressait.» Il avait l’habitude de voler lors de plusieurs meetings aériens, dont celui de Prouvy.Originaire de Charleroi, Étienne Verhellen avait étudié en secondaire à l’Institut Notre-Dame de Loverval.Propriétaire de deux avions Yakovlev, il avait monté avec des amis une escadrille de Yaks, un appareil développé dans les années ‘60 au sein de l’Union soviétique. Il était un pilote de voltige expérimenté.