L’aéroport de Zaventem, nouvelle plaque tournante du trafic de drogue: «Les trafiquants sont créatifs, voici ce qu’on retrouve…» (vidéo)

Pol Meuleneire est douanier dans la partie Brucargo de l’aéroport de Zaventem, depuis plus de 43 ans. La drogue, il connaît : il en a saisi une quantité astronomique tout au long de sa carrière. Si les trafiquants de drogue semblent de plus en plus créatifs pour insérer leurs produits dans des colis postaux à destination des pays étrangers, Pol n’est pas dupe et intercepte chaque jour de nombreux colis suspects.

« Depuis quelques années, on observe une augmentation importante des colis postaux qui contiennent de la drogue. Et on voit de tout. De la drogue dans des nounours, des objets de décoration, des supports de papier collant, des bonbonnes… », nous explique ce vétéran des douanes.