L’improbable exclusion de Renaud Emond lors de Standard-SC Charleroi: il célèbre son but en retirant son maillot… et écope d’un deuxième carton jaune! (photo)

Renaud Emond a écopé d’un carton rouge pour le moins évitable ce vendredi, lors du choc wallon entre le Standard et le Sporting de Charleroi. Monté au jeu juste avant l’heure de jeu à la place de Noah Ohio, l’attaquant liégeois s’est illustré en inscrivant le but du 3-1 en faveur des Rouches... avant de célébrer son but en retirant son maillot. Sauf qu’il avait déjà écopé d’un carton jaune quelques minutes auparavant.

Emond a donc logiquement été sanctionné d’un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion de la part de Lawrence Visser. Il devrait par conséquent être suspendu pour le dernier match de la phase classique, entre OHL et le Standard.