Felice Mazzù frustré après la défaite du SC Charleroi au Standard: «Vu le contenu qu’on a proposé, on méritait mieux»

Le SC Charleroi s’est incliné 3-1 sur la pelouse du Standard ce vendredi lors de la 33e journée de championnat. Un revers qui freine les Zèbres dans leur course au Top 8 puisqu’ils pourraient le quitter à l’issue de cette avant-dernière journée de la phase classique. Et pourtant, les Carolos avaient les opportunités de prendre les devants dans ce choc wallon. « On a eu pas mal d’occasion en première période », analyse Ken Nkuba, le buteur des Zèbres, a u micro d’Eleven Sports. « On a tout donné, on a dominé, mais ce n’était pas suffisant. Le Standard était plus réaliste. On va relever la tête, tirer le positif de ce match et continuer à travailler. On avait à coeur de gagner ici pour arriver dans les playoffs. Il faudra faire le boulot la semaine prochaine. »

Pour Felice Mazzù, cette défaite « n’est pas méritée ». « J’ai envie de commencer par une conclusion : Charleroi a joué et le Standard a marqué. C’est un de nos meilleurs matches dans le contenu depuis que je suis de retour. On a très bien commencé, on a essayé d’aller les chercher haut. Malheureusement, on prend ce 1-0 dans un moment où on est très bon sur un manque de maturité. On a ensuite eu dix ou quinze minutes de flottement puis on est bien revenu en fin de première mi-temps. On a fait preuve de courage et d’envie. Je suis fier de mes joueurs et je les félicite. Vu le contenu qu’on a proposé, on méritait mieux. On méritait plus qu’une défaite dans ce match. En tout cas, on a été très positif dans le vestiaire. On peut repartir la tête haute car ce que les joueurs ont montré ce vendredi, on doit l’utiliser pour notre prochain match. On doit garder cette confiance et cette envie de jouer. »

« Je ne comprends plus rien dans les règlements » Tout n’est néanmoins pas encore perdu pour Charleroi dans la course aux Europe playoffs. « On espère qu’en fonction des résultats de ce week-end, on pourra jouer notre finale contre Genk dimanche et tout donner à ce moment-là », a confié Mazzù

L’entraîneur des Zèbres a par ailleurs expliqué l’absence de Vakoun Batyo au coup d’envoi. « Il a ressenti une gêne (NDLR : à la cuisse) après Zulte. On a essayé de le retaper toute la semaine. Il s’est entraîné, mais pas a haute intensité ce jeudi. On avait donc prévu de le tester avant de partir, mais c’était trop risqué de le prendre avec nous. Concernant son absence, je pense qu’on a créé assez de situations même sans lui pour marquer davantage et prendre les devants. »