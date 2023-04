Ronny Deila savoure la victoire du Standard face au SC Charleroi: «Tout reste possible pour les Playoffs 1!»

« Genk dimanche, et aujourd’hui Charleroi, on enchaîne et on fait le travail pour espérer accrocher les Playoffs 1 », a lancé Arnaud Bodart à l’issue du match au micro d’Eleven Sports. « Il nous reste un match [face à OHL, NDLR] et il va falloir le gagner. »

Concernant le match, le gardien des Rouches le concède : c’était loin d’être leur meilleur football. « On n’a pas mal commencé ce match, puis on a beaucoup subi, mais on a su souffrir ensemble et être des tueurs devant. Le foot c’est comme ça, on ne peut pas toujours bien jouer. Mais la victoire et l’efficacité sont là, donc c’est positif. »

Ronny Deila, comment analysez-vous cette victoire?

C’était un match difficile, équilibré, mais on n’était pas trop content du rendement de nos joueurs offensifs, même si c’était mieux en deuxième période. Les remplaçants ont apporté une autre dynamique à la rencontre. On a encore défendu en groupe. On a souffert ensemble et on obtient ce bon résultat. Il y a six mois, on aurait perdu ce genre de match.

Avec ce résultat, croyez-vous encore au Top 4?

C’est difficile, mais tout reste possible pour les Playoffs 1. La Gantoise a besoin de perdre (NDLR, vu sa différence de buts largement favorable), je pense que ce sera très difficile. Bruges pourrait perdre à Westerlo, mais on doit avant tout essayer de battre Louvain dimanche prochain pour espérer finir dans le Top 4 ou de toute façon pour aborder les Playoffs 2 dans la meilleure position possible.

Comment expliquez-vous les difficultés à gérer le ballon?

On a une période où on a eu du mal, puis on a mieux contrôlé. Charleroi avait du monde autour du ballon, on n’avait pas l’occasion de le prendre. On n’a pas toujours réussi à créer assez, mais on a eu 6 ou 7 opportunités, ce n’est pas si mal, même si je n’aime pas le peu de possession qu’on a eu ce vendredi. On doit pouvoir faire mieux.

Il y a eu ces fumigènes qui ont provoqué un brusque arrêt…

Je ne pense pas que l’idée était de faire quelque chose contre le match. Mais quelle ambiance! J’ai été au Celtic, c’est mieux ici. C’est incroyable comme atmosphère. On a souffert, mais les supporters nous ont poussés. On est forts à domicile, merci aux supporters.

Emond a marqué, à quel point était-ce émotionnel?