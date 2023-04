Renaud Emond, buteur lors du choc wallon Standard - SC Charleroi : «Mon but m’a fait tout oublier»

Renaud Emond affiche un large sourire et celui-là, il l’arborera très longtemps encore. Il attendait ce but depuis tellement longtemps. C’est le 21 août dernier qu’il avait inscrit son dernier but. « Ce fut une véritable délivrance », lance-t-il. À tel point qu’il a tout oublié, même sa carte jaune précédemment reçue et qu’il a enlevé son maillot. « L’émotion a pris le pas sur tout. J’ai connu tellement de mois de galère que je n’ai plus pensé à rien… sauf à moi. J’ai tout simplement tout oublié sur le moment et donc mon avertissement reçu également. Ce n’est que quand je me suis retrouvé avec tous mes équipiers sur le dos que j’ai réalisé que j’allais être exclu. Les autres joueurs ont bien tenté de me le remettre discrètement, mais c’était trop tard. L’arbitre m’attendait avec la carte. J’ai cru à un moment que ma carrière était finie, mais j’ai tout de même travaillé pour revenir… Et bien ce but à lui seul, dans un derby, à Sclessin, en valait la peine. »

Une réalisation synonyme de victoire et de qualification du Standard pour les playoffs. « Obtenir le billet pour les playoffs dans un derby comme celui-ci est super. » Surtout que Charleroi a vendu chèrement sa peau. « Les Carolos étaient bien en place et nous avons éprouvé des difficultés à sortir mais au final nous sommes parvenus à décrocher la victoire et à inscrire 3 buts ! » Et Filippo Melegoni d’intervenir : « Charleroi a effectué un bon press. Nous savions que nous souffririons mais il faut savoir le faire et sortir au bon moment, ce que nous avons réalisé dans une atmosphère incroyable. Quelle ambiance ont mis nos supporters ! Nous sommes en playoffs et tenterons d’aller le plus loin possible. »