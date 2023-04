Panneau de signalisation arraché, arbre déraciné… Spectaculaire accident sur nos routes: un homme d’une vingtaine d’années à l’hôpital

Vendredi soir à Hoogstraten, en province d’Anvers, une voiture a fait une sortie de route et terminé sa course de manière spectaculaire contre un arbre. Un panneau de signalisation a été arraché et un autre arbre déraciné pendant l’accident.

Le conducteur, un homme d’une vingtaine d’années, a été transporté à l’hôpital. La route a été bloquée pendant un certain temps.