Une voiture fonce dans la foule lors d’un rodéo urbain à Bordeaux: sept personnes ont été blessées (vidéo)

Aux alentours de 23h00, un véhicule a « perdu le contrôle dans un virage lors d’un ’run’ (une course, NDLR), quittant la chaussée, et est venu percuter des spectateurs sur le trottoir », a indiqué samedi la police, confirmant une information de France Bleu Gironde.

Au total, sept personnes ont été blessées, dont deux plus grièvement « aux jambes et au bassin ». Le pronostic vital des deux victimes, un homme et une femme âgés de 18 ans, n’est pas engagé.