Une voiture fonce dans la foule lors d’un rodéo urbain à Bordeaux:six personnes ont été blessées (vidéo)

Un automobiliste de 32 ans a foncé dans la foule vendredi soir dans un quartier du nord de Bordeaux lors d’une course de voitures sauvage, faisant six blessés dont deux graves, selon secours et autorités.

Au total, six personnes (et non sept comme indiqué dans un premier temps) âgées de 17 à 26 ans ont été prises en charge par les pompiers, dont deux plus grièvement blessées que les autres, «aux jambes et au bassin», sans que leurs jours soient en danger.