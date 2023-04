Le prince Harry et Meghan Markle ne travaillent qu’une heure par semaine

Selon leur déclaration d’impôts, le Duc et la Duchesse de Sussex ne travailleraient qu’une heure par semaine pour la Fondation Archewell. Cette organisation dont ils sont les fondateurs se divise en plusieurs parties touchant au monde des médias.

Depuis leur départ de la famille royale britannique, la charge de travail du prince Harry et de son épouse, Meghan Markle, s’est considérablement allégée. À la tête de la « Fondation Archewell », le couple ne semble pas prêter beaucoup d’attention à cette organisation à but non lucratif.

Effectivement, comme le révèlent plusieurs journaux britanniques, la déclaration d’impôts du couple semble indiquer qu’ils travaillent pour la fondation à raison d’une heure par semaine. Un temps très court qui n’est « pas inhabituel » selon l’avocat fiscaliste Seth Perlman. Dans le magazine Newsweek, il explique la situation. « Si vous tenez des réunions de conseil quatre fois par an – et c’est ce que font les administrateurs, ils tiennent des réunions de conseil – cela équivaut en gros à 12 heures par trimestre. C’est un temps suffisant et typique pour les membres du conseil d’administration. »