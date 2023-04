Raul, un enfant de 9 ans, battu à mort et jeté à l’eau en Flandre: des membres de sa famille lui rendent hommage, «ta vie a été trop courte»

Battu avec une ceinture et à coups de poing, arrosé d’eau glacée ou bouillante. Ce sont les terribles sévices que Raul M., 9 ans, a dû endurer à plusieurs reprises. Jusqu’à ce que son petit corps n’en puisse plus. Le petit garçon a fini par perdre connaissance et est mort. L’enfant a ensuite été mis dans un sac de sport Puma et jeté dans le Houtdok de Gand. Le jeune Roumain vivait avec sa sœur de 11 ans, sa mère et son petit ami à Gand, près de la Porte du Barrage. Dans cette maison délabrée, au fond de la cour, la porte d’entrée blanche a depuis été scellée avec du ruban adhésif par la police. Car derrière celle-ci se sont déroulées des scènes atroces auxquelles le petit garçon n’a pas survécu.

Il semble que le meurtre ait eu lieu en début d’année mais les faits avaient été dissimulés. Au lieu de prévenir les services d’urgence ou la police, les proches avaient décidé de mettre le petit corps de Raul dans un sac de sport, lesté, et de le jeter à un kilomètre de là, dans l’eau. Cette semaine, la mère et sa fille ont été interrogées par la police. Les déclarations de cette dernière ont amené les enquêteurs sur les lieux où le corps avait été jeté.