Les Serres royales de Laeken ouvertes au public jusqu’au 7 mai

Un parcours adapté aux personnes à mobilité réduite est également prévu le jeudi 27 avril prochain. La plus longue visite débute par une promenade dans les jardins du Domaine royal, au cours de laquelle il est possible d’admirer un panorama sur les serres. La visite se poursuit ensuite à l’intérieur des verrières. Le visiteur traverse alors la Serre du Congo, dédiée aux plantes subtropicales, l’Orangerie, qui abrite lauriers, rhododendrons et camélias, ou encore l’Embarcadère, qui servait autrefois de lieu d’accueil des visiteurs. Pièce maîtresse de la visite, le Jardin d’hiver impressionne également avec sa verrière de 5.000 mètres carrés et sa coupole de 25 mètres de haut.

Le complexe comprend des milliers d’arbres, d’arbustes, de plantes et de fleurs. Certains d’entre eux étaient déjà présents parmi les plantations originelles réalisées par le roi Léopold II. Des palmiers dépassent par exemple le demi-siècle, tandis que certains orangers ont près de 200 ans. La collection de camélias représente quant à elle le plus grand assortiment de plantes sous verre de ce genre au monde.

Au total, ce sont plus d’une trentaine de jardiniers qui travaillent à l’entretien des plantations et du domaine de 186 hectares, tout au long de l’année. « On commence dès maintenant à se préparer pour l’année prochaine », explique Johan Lauwers, le jardinier en chef des Serres. Pour chaque édition, le parcours est également légèrement modifié et propose des nouveautés aux visiteurs.

Les trois semaines ouvertes au public sont celles qui correspondent à la période de la floraison. « Tout est calculé. Il faut jouer avec ce que le printemps nous donne en termes de chaleur et d’ensoleillement pour avoir des fleurs pour l’ouverture. C’est un réel défi », note le jardinier. Pour assurer une température stable et constante, propice à cette floraison et à la bonne croissance des végétaux, la chaleur résiduelle de l’incinérateur de déchets de Neder-over-Hembeek est utilisée. L’eau pour arroser les plantes et assurer l’humidité des serres provient quant à elle de l’Étang des Carpes, situé dans le parc. Les Serres royales avaient été imaginées en 1874 par l’architecte Alphonse Balat, professeur de Victor Horta, et le roi Léopold II, dans un style Art Nouveau. Les plantations actuelles répondent toujours, dans leur ensemble, à l’esprit qui avait présidé aux plans d’origine.